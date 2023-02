Golinucci e Bolognesi, ancora molti interrogativi

"Mi scuso per la semplicità e l’ingenuità delle mie domande – scrive ancora il nostro lettore – ma in questa ultima vicenda intravedo una contraddizione tra il rispetto della privacy e l’esigenza di assicurare un colpevole alla giustizia".

Caro Biondi, non si scusi: le domande semplici sono quelle che vanno al cuore delle questioni. E meritano risposte semplici, per quanto possibile. Comprendo anche la sua preoccupazione finale: non scatenare una caccia al ‘mostro’ che poi si risolva in una nuvola di polvere. E’ esattamente per questo che il nome del sospetto al centro delle indagini non è ancora emerso. Certo, gli investigatori lo conoscono bene e non è escluso che il suo profilo sia stato già esaminato in altre fasi delle indagini. Il filo, per ora apparentemente tenue, che potrebbe unire i due casi (la scomparsa di Cristina e la morte di Chiara) è proprio la figura questa persona, conosciuta negli ambienti della parrocchia dell’Osservanza e dell’associazione di volontariato Avo. Essendo accusato da altre ragazze di pesanti molestie e tentativi di stupro, si ipotizza che possa aver colpito anche Cristina e Chiara. Desta un po’ di stupore il fatto che questa persona non sia ancora formalmente indagata. Ma sicuramente gli inquirenti avranno i loro buoni motivi.