Golinucci, il caso irrisolto: "Uniti per il compleanno"

Cinquantatrè anni esatti fa nasceva Cristina Golinucci, la giovane scomparsa a Cesena 31 anni fa e mai più ritrovata. Oggi la famiglia la ricorda nel giorno del suo 53esimo compleanno e per non dimenticare ha organizzato un incontro che si terrà sabato in un luogo simbolo, il ’Giardino per Cristina’, che si trova a Ronta poco distante dalla casa in cui la giovane viveva. Un momento aperto a tutti dove chi parteciperà potrà chiedere notizie e porre domande sulla vicenda e sulle indagini ancora in corso. Se oggi Cristina fosse ancora a casa con i parenti e gli amici avrebbe spento 53 candeline e la sua famiglia, con il sostegno del quartiere e con il coordinamento dell’associazione Penelope ha organizzato l’appuntamento in occasione del 53° compleanno per sabato. In viale delle Mimose con angolo via delle Ortensie, al Giardino di Cristina alle 10 si terrà l’incontro ’Cristina una lotta contro il tempo’. Il ritrovo è presso il Giardino per Cristina da cui partirà un corteo fino al centro sociale ’I Girasoli’. Durante l’incontro si parlerà di Cristina, della sua scomparsa e di tutti i dubbi che ancora avvolgono un mistero che dura da 31 anni. Il programma prevede i saluti delle autorità, l’intervento dell’avvocato Barbara Iannuccelli per fornire chiarimenti sulle ultime vicende e l’intervento della madre di Cristina, Marisa Degli Angeli. La famiglia invita tutta la cittadinanza a partecipare sottolineando che ’Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo’.

L’indagine per omicidio contro ignoti, era ripartita a maggio 2022, per la nona volta in 31 anni, dopo che gli avvocati della famiglia Golinucci presentarono una nuova istanza di ispezione al convento dei frati Cappuccini dove la ragazza sparì. La prima pista seguita ruotava attorno alla figura di Emanuel Boke che in passato confessò l’omicidio e poi ritrattò. Si indagò poi su un infermiere e infine su un presunto predatore sessuale legato alla chiesa e al volontariato. La procura ha chiesto per l’ennesima volta l’archiviazione del caso, ma alla scorsa udienza del 12 dicembre il giudice per le indagini preliminari ha concesso una proroga di tre mesi per ulteriori indagini. Un nuovo elemento emerso alla scorsa udienza è l’esistenza di una testimone oculare che il primo settembre del 1992, avrebbe visto litigare Cristina con un uomo adulto, poco prima di sparire per sempre.