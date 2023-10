Golinucci, la famiglia contro l’archiviazione

Come annunciato, la famiglia di Cristina Golinucci ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. Poco più di un anno fa la procura ha riaperto le indagini a carico di ignoti per omicidio. Cristina è scomparsa il primo settembre del 1992, dal parcheggio del convento dei Cappuccini, in circostanze mai chiarite, e tre settimane fa il pm ha chiesto l’archiviazione perché non è stato possibile arrivare all’identificazione degli autori del reato. La richiesta ha suscitato la reazione dei familiari. "Come sto dopo 31 anni? – ha detto Marisa Degli Angeli, madre di Cristina - sto come il primo giorno che è scomparsa Cristina, perché non ho una verità. Non accetto che si fermino le indagini, continuerò a fare qualsiasi cosa per avere la verità". In questi giorni è stata depositata l’opposizione all’archiviazione da parte dei legali della famiglia di Cristina, secondo i quali mancherebbero tasselli importanti nelle indagini. Tra i nuovi elementi emersi ci sarebbe la testimonianza di una donna che vide Cristina litigare fino alle lacrime con un uomo nel parcheggio dei Cappuccini il giorno in cui è scomparsa. Ora il giudice fisserà un’udienza in camera di consiglio per decidere se archiviare o proseguire con le indagini.