Golinucci, la mamma non si arrende: "Questa è la tomba di mia figlia"

"Non abbandonatemi, non lasciatemi sola". Il giallo infinito di Cristina Golinucci è stato ripercorso ieri mattina nella trasmissione di Rai Uno ’Storie Italiane’, dove la mamma di Cristina, Marisa Degli Angeli ha lanciato l’ennesimo appello. "Sono qui al convento dei Frati Cappuccini – ha detto mamma Marisa – come ho sempre detto questo luogo è la tomba di mia figlia. C’è ancora bisogno di scavare in questa vicenda, bisogna continuare a cercare il corpo di Cristina". Una vicenda con indagini nebulose che vanno avanti da 31 anni, da quando, il primo settembre del 1992, Cristina scomparve all’età di 21 anni dopo aver parcheggiato la sua auto al parcheggio dei Frati Cappuccini. E ieri, ancora una volta, al convento dei Frati Cappuccini davanti al cancello che porta a un serbatoio dell’acquedotto, c’erano Marisa Degli Angeli e l’avvocato Barbara Iannuccelli, che chiedono di concentrare le ricerche in quella zona, dove all’epoca della scomparsa della ragazza c’erano lavori di scavo per la costruzione di un serbatoio. "Lì – ha detto l’avvocata Iannuccelli – nel 2010 sono entrate le forze dell’ordine, ma solo con un metal detector che non è in grado di rilevare resti umani. Se qualcuno avesse fatto del male a Cristina, avrebbe potuto sfruttare quell’area, dove erano in corso lavori e scavi, per far sparire il suo corpo senza destare particolari sospetti".

Alla trasmissione su Rai Uno si è detto che già nel 1996 era stata inviata alle forze dell’ordine una lettera con l’indicazione di scavare in quel terreno, ma il mittente indicato nella busta non si è riconosciuto autore di quella missiva. Altri sono i documenti anonimi emersi negli anni e congelati negli atti di indagine. Come la lettera anonima in cui si diceva che il corpo di Cristina era nascosto in un pozzo vicino al convento, luogo in cui le ricerche non hanno condotto a nessun risultato. "Io faccio appello con il cuore in mano – ha detto Marisa – non smetterò mai di chiedere aiuto e di cercare la verità". "Sono 31 anni che si sussegguono colpi di scena incredibili in questa vicenda – ha aggiunto l’avvocata Barbara Iannuccelli – ma troppi indizi non vengono seguiti. Come la pista di Emmanuel Boke, che sembrava detenuto in Francia per reati di violenza sessuale, ma nonostante noi avessimo chiesto un ordine di carcerazione europea, non è stato ritenuto importante cercare questa persona". Emmanuel Boke, che lavorava in convento quando è scomparsa Cristina, in passato confessò l’omicidio e poi ritrattò.