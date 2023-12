Gollinucci ceduta alla veneta Volpato Industrie per una cifra di circa 40 milioni di euro

Subito dopo aver tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita, l’azienda Gollinucci di Pievesestina (stampa materie plastiche per complementi d’arredo) è stata ceduta. Ad acquisire il 100% delle quote dell’azienda cesenate è Volpato Industrie di Spresiano (Treviso) che opera nello stesso settore e ha maggiori dimensioni. Nel 2022 Gollinucci ha fatturato circa 21,5 milioni di euro (80% all’esportazione) con un utile di poco inferiore ai due milioni. Insieme le due aziende dovrebbero arrivare a un fatturato di circa cento milioni di euro. Pare che l’operazione, finanziata da Credit Agricole, abbia un costo per l’azienda veneta di circa 40 milioni di euro. Gli amministratori delegati Giacomo Gollinucci e Roberto Gradari continueranno a svolgere un ruolo centrale nella futura gestione della società. Inoltre, Giacomo Gollinucci entrerà a far parte del cda di Volpato Industrie Spa.