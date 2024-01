Gomme tagliate ai tifosi. Denunciato un automobilista

Denunciato per danneggiamento per aver tagliato le gomme a quattro automezzi di tifosi del Cesena. Il fatto risale allo scorso 23 dicembre prima della partita di calcio Perugia-Cesena. I carabinieri di Assisi hanno avviato le indagini sui danneggiamenti denunciando a piede libero il proprietario di un’auto dalla quale erano scesi due soggetti che si sono infilati tra gli autoveicoli della tifoseria avversaria procedendo verosimilmente a squarciarne le gomme. Approfittando dell’assenza delle tifoserie, i due uomini avevano tagliato le gomme di quattro mezzi dei tifosi cesenati e di un quinto di un bastiolo che aveva casualmente parcheggiato lì.

Dell’atto vandalico si sono subito accorti i carabinieri della compagnia di Assisi che si sono anche attivati per reperire un gommista e permettere ai tifosi del Cesena di far rientro presso le loro case. "Il sistema di controllo attuato – sottolineano i carabinieri – ha permesso di scongiurare problemi per l’ordine pubblico. I militari hanno quindi passato al setaccio tutte le telecamere del parcheggio e delle zone vicine fino a quando è stata individuata l’auto. Il proprietario è stato deferito in stato di libertà all’autorità perugina per il reato di danneggiamento".