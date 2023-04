Goran Bregovic in concerto a Bagno di Romagna

Un eccezionale e atteso ritorno in Romagna. Mercoledì 12 luglio Goran Bregovic (nella foto) sarà in concerto nella splendida piazza Ricasoli di Bagno di Romagna per la rassegna estiva ’Luglio in musica’. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua storica formazione, la Wedding and Funeral Band: trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Bregović porterà sul palco un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, con anticipazioni sul nuovo progetto, a breve in uscita.

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne da lunedì 24 aprile alle 12.