Gori, Tisselli, Fabbri alla rassegna ‘Tempo libro’

A San Mauro Pascoli si inaugura con Gianfranco Miro Gori la rassegna di autori locali "Tempo Libro" organizzata dal Comune di San Mauro Pascoli, che avrà luogo presso la Biblioteca Comunale Pascoli. Mercoledì 9 aprile l’autore dialogherà con il giornalista Filippo Fabbri per presentare il suo libro "Arnéunz e Zanzai. Versi e una storia in dialetto romagnolo", Pazzini Editore. Mercoledì 16 la poetessa Caterina Tisselli, presenterà la sua nuova raccolta di poesie inedite "Zingara del Cuore" Ibiskos Editrice. Mercoledì 23 il giornalista Filippo Fabbri presenterà il libro dedicato alla Sammaurese Calcio, intitolato "Otto anni D Paradiso. Cronaca di una provinciale della Romagna che ha sfidato le grandi del calci", Ponte Vecchio Editore. Alla serata saranno presenti, oltre al giornalista Roberto Daltri con cui l’autore dialogherà, anche gli allenatori Marco Martini, Alessandro Mastronicola e Stefano Protti. Mercoledì 30 Franca Fabbri, presenterà il volume in prosa "Breviario di una laica", Fara Editore.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Siamo molto contenti di dare spazio ai nostri autori locali e di poterli accogliere nella nostra Biblioteca comunale, continuando nelle azioni di promozione della lettura e del libro nell’ambito del progetto San Mauro Pascoli Città Che Legge". Ingresso gratuito con inizio alle 20.45.