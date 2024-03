Gos, il verdetto dopo la protesta: "Per i bianconeri 188 posti in più"

La presa di posizione dei tifosi bianconeri, alla fine, ha raggiunto il suo scopo.

"In collaborazione con la Vis Pesaro e l’impegno delle due questure di riferimento, è stato concesso al club bianconero un aumento di capienza del settore ospiti" ha comunicato ieri il Cesena Fc.

La partita di domenica in trasferta a Pesaro (inizio 20.45) aveva infatti infiammato gli animi della Curva Mare che, in segno di protesta verso la scarsità di posti messi a disposizione per chi non è di casa, aveva annunciato la propria decisione di sostenere sì il Cavalluccio, ma da fuori lo stadio Tonino Benelli. Una scena già vista fuori dal Manuzzi in tempi recenti, ma che stavolta sarebbe avvenuta per dichiarata volontà dei fedelissimi bianconeri e non del giudice sportivo.

"Il Gos (Gruppo operativo sicurezza, ndr) ha stabilito la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena esclusivamente per il settore ospiti e la Tribuna A" – continua la società –. Rispettivamente, 588 e 188 posti, totale 776. Prima della protesta, erano disponibili i 588 del settore ospiti: si è così trovato il compromesso, una volta esauriti quei posti, di aprire i bianconeri anche il settore A della Tribuna.

Ecco le tre fasce di prezzo previste (escluse le commissioni di prevendita) in base al prezzo intero, ridotto (Under 15, Over 65 e donne) e ridottissimo (bambini da 0 a 10 anni): settore ospiti - 14 euro intero, 12 euro ridotto,

1 euro ridottissimo; tribuna coperta: 25 euro intero, 22 euro ridotto, 1 euro ridottissimo.