"Governo e Figliuolo lavorano a pieno ritmo per assicurare i rimborsi agli alluvionati"

Sul tema degli indennizzi legati ai danni dell’alluvione del 16 maggio è tornata a intervenire con una nota anche la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri: "Enti pubblici, aziende agricole e non, famiglie danneggiate: si sta lavorando a pieno ritmo per procedere con i rimborsi dei danni e a tre mesi dalla alluvione e dopo aver stanziato 4,5 miliardi in tempi record, le risorse sono in arrivo". Buonguerrieri rivendica le azioni compiute: "Il lavoro silenzioso del Governo e del Commissario Figliuolo è andato avanti anche nel mese di agosto. Settembre sarà il mese decisivo per la predisposizione dell’ordinanza e la successiva erogazione dei ristori. Intanto chi non è potuto rientrare a casa continua ad essere sostenuto con i contributi di autonoma sistemazione e sta continuando anche l’erogazione dei contributi per l’immediato sostegno. Inoltre si sta ultimando l’ordinanza che regolamenterà le perizie asseverate, le quali, in seguito ad un mio emendamento accolto dal Governo, potranno essere fatte da privati, in modo da velocizzare l’iter e non gravare sulle strutture comunali. Con la macchina commissariale attiva, fatto questo passaggio, si potrà procedere alla quantificazione del danno patito e al successivo risarcimento".