Gozzoli: "Lavoratori in nero, massimo impegno per la legalità"

I casi dei due albergatori sanzionati per avere dei lavoratori in nero, scoperti dai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, ha sollevato le reazioni delle categorie sindacali. Il segretario della Uil di Cesena Paolo Manzelli ha ribadito la necessità di un intervento dell’Amministrazione, chiedendo un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali sulla qualità del lavoro nel settore turistico, specificando che nel territorio ci sono tante realtà imprenditoriali che rispettano le regole, ma è evidente che vi siano aziende dove il personale viene sfruttato e sottopagato.

Secondo Filcams Cgil di Forlì-Cesena nell’economia turistica della riviera romagnola c’è una parte di illegalità e precarie condizioni di lavoro: "ll lavoro stagionale è una risorsa economica fondamentale per molti, ma spesso si svolge in condizioni precarie e instabili, con una scarsa redistribuzione sul territorio, per questo occorrono più controlli".

Il sindaco Matteo Gozzoli (foto) risponde così ai sindacati: "L’Amministrazione comunale è impegnata a tutto campo sul fronte della legalità. Ci siamo costituiti parte civile nel processo ’Radici’, cerchiamo di ascoltare la città, percepire le situazioni poco chiare e lavoriamo a stretto contatto con le forze dell’ordine. Bisogna però fare attenzione, perchè i Comuni e i relativi uffici, non hanno alcuno strumento per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, di cui si occupano l’Ispettorato del Lavoro e le forze dell’ordine. Non vorrei che passasse il messaggio che in tema di politiche del lavoro, sindaco e amministrazione comunale si stiano sottraendo dai loro compiti".

g.m.