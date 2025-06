Gozzoli nuovo segretario del Pd: "Ripartiamo dal rilancio dei circoli"

Matteo Gozzoli, 39 anni, sindaco di Cesenatico, è il nuovo segretario di Federazione del Partito Democratico cesenate (oltre duemila iscritti). Dalla nascita del Pd (2007) è la prima volta che il segretario di federazione cesenate è un sindaco. I suoi predecessori, a ritroso, sono Nicola Dellapasqua, Fabrizio Landi e Daniele Zoffoli. L’elezione è scaturita dalle 26 assemblee congressuali di circolo, svoltesi tra il 28 maggio e il 13 giugno. Il congresso si concluderà ufficialmente con l’assemblea di proclamazione giovedì 19 giugno alle 20.45 a palazzo Dolcini di Mercato Saraceno.

Gozzoli ha ottenuto l’ 87,62% dei consensi, pari a 117 delegati all’assemblea territoriale. L’altro candidato in lizza, Alessandro Pilotti, ha raggiunto il 12,38%, pari a 18 delegati. Gli elettori si sono ricompattati a sostegno di Luigi Tosiani, candidato unico alla segreteria regionale, sostenuto sia da Gozzoli che da Pilotti, con il 96,75% dei voti favorevoli. Sono stati inoltre eletti i segretari dei 26 circoli e i relativi direttivi di circolo.

Oltre 540 iscritti hanno preso parte al percorso congressuale, con 127 interventi nel dibattito. "Un segnale – afferma il Pd cesenate - di una comunità pronta a relazionarsi con le sfide del presente. Ogni serata ha rappresentato un’occasione di discussione collettiva: dalla sanità al lavoro, dall’ambiente alla transizione energetica, dalle guerre all’immigrazione".

Il vincitore, Matteo Gozzoli: "C’è un forte bisogno di ascolto e confronto politico emerso ovunque ma con maggior forza nelle aree più interne dell’entroterra. C’è le necessità di rilanciare i circoli del Pd, veri punti di contatto tra iscritti, simpatizzanti e istanze dei vari territori a partire da difesa e rilancio del sistema sanitario pubblico, difesa della scuola come collante delle nostre comunità e attenzione verso i temi del lavoro, dei diritti e della legalità". "Bisogna inoltre continuare a lavorare sulla formazione, a partire dalla valorizzazione dei Giovani Democratici – prosegue Gozzoli –. Occorrerà coinvolgere le federazioni romagnole del Pd per ragionare insieme su temi comuni quali viabilità, economia della Romagna, lotta al dissesto idrogeologico. La prima assemblea abbiamo scelto di organizzarla al teatro Dolcini di Mercato Saraceno anche come segno di attenzione per le zone montane".

Lo sconfitto, Alessandro Pilotti: "Il risultato è netto, ma per noi al di sopra delle aspettative perchè avevamo contro i segretari comunali, i sindaci e i vicesindaci del Pd. Rilevante è il 37% che abbiamo ottenuto nei circoli dei comuni in cui il Pd non è in maggioranza".