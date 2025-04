Gozzoli: "Via Cavour riaperta per l’estate"

"Il 28 aprile inizieranno i lavori in via Cavour e contiamo di ultimarli entro fine maggio". Così il sindaco Matteo Gozzoli, ieri, ha risposto agli operatori economici della zona di Ponente che giovedì hanno manifestato in strada per protestare contro la chiusura dell’importante strada a causa delle formazioni di buche e avvallamenti. Nel corso di una conferenza stampa convocata ieri mattina proprio per fare il punto sui lavori pubblici, Gozzoli ha sostanzialmente assicurato che la strada sarà riaperta al traffico prima dell’estate, quindi la stagione è salva. "Capisco i disagi e le preoccupazioni degli operatori – ha detto il primo cittadino –, ma non siamo rimasti con le mani in mano. Lo scorso mese di febbraio l’azienda incaricata ha effettuato la pulizia della condotta di acqua bianca, tuttavia in marzo, quando sono state eseguite le ispezioni con l’impiego delle telecamere, abbiamo scoperto che la vecchia tubazione in cemento installata negli anni Novanta, presentava una rottura. Quindi non abbiamo potuto utilizzare la tecnica della ’calza’ e, oltre al sistema di lavoro, abbiamo dovuto cambiare anche l’azienda, con i lavoi che sono stati affidati alla Coromano di Bertinoro. Per questi lavori sono a disposizione 100mila euro".

Sempre a Ponente proseguono i lavori sul lungomare delle colonie. Ci sono tre cantieri aperti, in corrispondenza della foce del Canale Tagliata, dove le maestranze stanno installando sulla facciata interna del canale i prefabbricati con i mattoni faccia a vista che ricoprono le brutte e palancole in acciaio. Gli altri due cantieri sono in due stradelli, dove si stanno realizzando aree verdi, camminamenti, alberature e dune fronte mare. Le maestranze qui lavoreranno sino all’inizio dell’estate, poi si farà una pausa per non danneggiare le attività turistiche e si riprenderà in seguito a settembre. A svolgere i lavori è una Rti, un raggruppamento temporaneo di imprese, composta dalla Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna.

Il quadro economico totale è di oltre 5,2 milioni di euro e il progetto è stato realizzato dallo studio Laprimastanza di Montiano. Dopo l’estate si ultimeranno i lavori nell’area della foce del Tagliata, si inizierà a riqualificare via Colombo e si riqualificheranno altri due stradelli. È un’opera tra le più importanti per la città, grazie alla quale sarà radicalmente riqualificato un chilometro di lungomare, che va dal Canale Tagliata sino a piazza Magellano, dove successivamente sarà eseguito un intervento ad hoc. Il sindaco Matteo Gozzoli punta molto su questo progetto per rilanciare una zona turistica strategica da riqualificare.

Giacomo Mascellani