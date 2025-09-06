GP Campionato Europeo di trotto Orogel. Due le prove, potrebbe decidere la ’bella’

Sarà un’edizione avvincente e aperta a ogni soluzione la 91ª del Campionato Europeo di Trotto Orogel: ci saranno ottimi cavalli di caratura internazionale, ma manca un favorito netto. Inoltre la sorte ha giocato a favore dello spettacolo perché ha relegato i cavalli con le maggiori ambizioni in seconda fila nella prima prova, e quindi in prima fila nella seconda. L’originale formula del Campionato Europeo (che quest’anno ha una dotazione di 154.000 euro di montepremi) prevede infatti due prove sui 1660 metri con i cavalli che hanno assegnati i numeri invertiti (chi parte con l’1 nella prima prova avrà il 12 nella seconda, chi ha il 2 avrà l’11 e così via) in modo che tutti partiranno una volta in prima fila e una volta in seconda. Se le due prove avranno vincitori diversi ci sarà la ‘bella’ a conclusione della serata.

Ecco i partecipanti con i numeri delle due prove in programma alle 21.15 e 22.30, il nome del cavallo e il guidatore: 1-12 Dakovo Mail (Giampaolo Minnucci); 2-11 Dalì Prav (Pietro Gubellini); 3-10 Usain Toll (Gennaro Amitrano); 4-9 Ernest Jet (Roberto Vecchione); 5-8 Emma dei Veltri (Antonio Di Nardo); 6-7 Dolce Viky (Manuel Pistone); 7-6 Ernesto Spritz (Andrea Farolfi); 8-5 Cointreau (Federico Esposito); 9-4 Bengurion Jet (Santo Mollo); 10-4 Bepi Bi (Vincenzo Luongo); 11-2 Dimitri Ferm (Marco Stefani); 12-1 Dany Capar (Alessandro Gocciadoro).

Analizzando il campo dei partenti salta agli occhi che il team Gocciadoro presenta ben cinque cavalli in allenamento, quattro dei quali partiranno in prima fila nella seconda prova, mentre tutti gli altri allenatori (Fabrizio Mallozzi, Fausto Barelli, Mattia Orlando, il francese Alain Chavatte, Gennaro Casillo, Andrea Sarzetto ed Enrico Montagna) presentano un solo cavallo. Una sola scuderia (Santese) schiererà due cavalli. Sulla carta i due cavalli più forti sono Dimitri Ferm e Dany Capar, con una leggera prevalenza per quest’ultimo che Alessandro Gocciadoro ha scelto di guidare pur avendone a disposizione altri quattro, ma nella prima prova partiranno con i numeri più scomodi, 11 e 12, e nella seconda dovranno scatenarsi in partenza avendo l’1 e il 2.

Sarà importante anche la componente tifo: ci sarà Dakovo Mail, un cavallo che vive a Ippocampus, centro di allenamento di Hippogroup Cesenate a Castel San Pietro Terme, che due mesi fa a Cesena ha vinto da outsider il GP Riccardo Grassi, affidato a Giampaolo Minnucci. Ci saranno Alessandro Gocciadoro e Roberto Vecchione che di fan ne hanno tanti. E poi il bolognese Andrea Farolfi e il modenese Marco Stefani, beniamini locali.

Il programma delle altre corse è particolarmente ricco perché prevede anche la finale del Campionato Italiano Guidatori intitolato a Sergio Brighenti e una prova del Challenge Roberto Andreghetti. Le corse inizieranno alle 19.30, ma i cancelli dell’Ippodromo apriranno un’ora prima. Tante le attrazioni fra una corsa e l’altra, spiccano la musica dei Moka Club e le madrine Manuela Arcuri e Greta Zuccarello. Diretta su Equ TV (canale 151) e Teleromagna (canale 14).

Paolo Morelli