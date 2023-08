Gran finale al Festival di clarinetto con i più importanti musicisti

Il ‘Festival internazionale Clarinettomania. Meeting per maniaci del clarinetto’, organizzato dall’Accademia italiana del Clarinetto con la direzione artistica di Piero Vincenti, prosegue con le ultime tre serate, in cui saranno ospiti alcuni tra i più importanti clarinettisti del panorama mondiale.

Stasera ‘Um Brasil Diferente’: si esibiranno Gabriele Mirabassi al clarinetto e Roberto Taufic alla chitarra. A seguire, martedì 29 agosto, andrà in scena lo spettacolo ‘Mozart In Romagna’ con l’Italian Clarinet Consort, Gabriele Zaccherini come clarinetto in do e Piero Vincenti come direttore. Il gran finale è in programma per sabato 9 settembre con lo spettacolo ‘Mediterranean Songs’ con Piero Vincenti e Raffaele Damen alla fisarmonica. Tutti gli spettacoli si terranno alla Rocca Malatestiana alle ore 21.15. Il costo del biglietto è di 5 euro