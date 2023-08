"Gran finale con i Mondiali di maraffone"

di Andrea Alessandrini

Nonostante l’assillo delle frane da sistemare nell’estate difficile del post-alluvione, Sarsina ha ampliato quest’anno gli spettacoli e gli intrattenimenti per la piacevolezza dei suoi cittadini e per intercettare visitatori e turisti, contrattaccando dopo il disastro di maggio e a coronamento di un’estate non di secondo piano quanto agli eventi giocherà anche l’asso del campionato mondiale di maraffone.

Sindaco Enrico Cangini, a maggio riteneva di poter allestire un fitto calendario di eventi di richiamo dopo il disastro delle frane e l’immagine della Romagna sofferente?

"Inizialmente abbiamo dovuto lavorare molto sulla comunicazione per tranquillizzare i visitatori rispetto alla viabilità perché le immagini delle frane che hanno falcidiato il territorio, in particolare quella di Tezzo che ha fatto il giro del mondo, sono rimaste impresse nella mente dei turisti che, seppure la E45 non sia mai stata chiusa, avevano timore che non si riuscisse ad arrivare agevolmente a Sarsina. Samo stati bravi a comunicare bene che Sarsina e la Valle del Savio erano pronte come sempre ad accogliere, utilizzando stampa, social e newsletter, con tante iniziative di alto livello dando un segnale fiducioso di ripartenza e di ripresa".

Si sono tenute iniziative anche nelle frazioni più colpite dalle frane?

"Sì, a Ranchio la Pro Loco ha organizzato vari eventi e a Quarto dal 12 al 15 agosto ‘Un lago in festa’ si è confermato un evento di grande attrazione. Ringrazio le Pro Loco e tutte le associazioni che si sono adoperate tantissimo per mantenere vivo e attrattivo il territorio".

Com’è andato il Plautus Festival con gli spettacoli estesi alle piazzette?

"La formula è stata indovinata, con ottima partecipazione. Si è confermata la rassegna fiore all’occhiello delle nostre proposte estive. Le recite all’arena di Calbano sono state di alto livello e molto seguite".

Ed ora arriva la Settimana di San Vicinio a rinfocolare anche il turismo religioso.

"Ci porterà verso la fine della nostra estate sarsinate. Si tratta di un evento religioso molto sentito dal paese che si traduce in una festa di popolo sempre molto partecipata che si allungherà sino al 28 agosto con le iniziative curate dalla Pro Loco".

Chiuderà gli eventi estivi?

"C’è altro. Il 31 e l’1° settembre avremo il Mondiali di maraffone organizzati dal Gal e poi tre serata di cinema all’aperto dal 2 al 4 settembre che il Ministero dei beni culturali ci ha regalato come territorio alluvionato. A conti fatti avremo un’estate ricca di richiami impreziosita anche dai due concerti promossi dalla Pro Loco, con Raphael Gualazzi e Elio e le Storie Tese".