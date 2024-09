Gran finale di stagione. Campionato europeo, il trotto fa spettacolo

E’ una corsa, certo. Una delle più importanti corse di trotto del panorama continentale. Una di quelle che gli appassionati di ippica di tutto il pianeta tengono nei loro radar. Lo dimostra il fatto che lo scorso anno nelle scuderie dell’Ippodromo del Savio si era visto pure il campione Nba Nikola Jokic, grande appassionato di cavalli. Ma il Campionato Europeo che domani sera chiuderà la stagione estiva cesenate è molto più di questo. E’ un evento glamour, un punto di ritrovo della comunità, un’occasione di incontrare grandi personaggi e godersi ottimo spettacolo a 360 gradi, dentro e fuori dalla pista. Serve partire dalla gara, ovviamente, che vedrà impegnati dodici cavalli di primissimo piano, condotti da guidatori di altrettanto qualitativo lignaggio che si sfideranno in due manche a numeri di partenza invertiti. Nel caso in cui i vincitori fossero diversi, si andrebbe alla ‘bella’, in programma alle 23.35 che assegnerebbe il titolo in una coreografia che non teme concorrenza. Da Tornese a Crevalcore, arrivano ad Arazi Boko e Vernissage Girf, l’albo d’oro non ha bisogno di commenti.

A fare compagnia al pubblico durante gli intervalli delle corse ci saranno poi due madrine d’eccezione: l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali e la modella Federica Della Volpe, che verranno intervistate nel parterre da Federica Mosconi e che premieranno il vincitore. Il campionato Europeo per il settimo anno sarà abbinato al Trofeo Orogel: "Non potevamo certo mancare all’evento più importante della stagione dell’ippodromo del Savio - ha commentato il presidente Bruno Piraccini - . Qui si celebra il valore dello sport, ma anche lo spettacolo avvincente che deriva da competizioni che uniscono generazioni diverse". L’evento è stato designato dal Ministero dell’Agricoltura come ottava Tappa del Palio delle Regioni. In quest’ottica Hippogroup Cesenate in collaborazione col Club Gentlemen Emilia Romagna ha deciso di organizzare alle 17, nel Giardino dell’Ippodromo in via Ambrosini 294, un convengo dedicato alla figura del gentleman nell’ippica di oggi.

I cancelli si apriranno poi alle 18 con la musica live di ‘Zebra e pois’ i cui ritmi seguiranno quelli del festoso corteo musicale dell’Ambassador Marching Band che già dalla mattina animeranno le strade dei Cesena per presentare il grande evento ippico. La Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno accoglierà invece il pubblico dalle 19 alle 19.45, mentre l’Accademia Militare di Modena parteciperà con l’esibizione di alcuni allievi del Circolo Ippico. Il centro di addestramento della polizia di Stato allestirà uno stand ed esporrà mezzi storici e i carabinieri saranno protagonisti con un picchetto a cavallo. Alle 18.30 Time to Move curerà una sessione dedicata all’attività sportiva, mentre alle 19 la Centrale del Latte di Cesena presenterà una degustazione dei suoi formaggi. Per i più piccoli, oltre alla possibilità di salire su un pony e di visitare le scuderie sul trenino, ‘Parco MiDiverto’ curerà l’animazione raccontando storie con Marco Polo come protagonista. Camac ha realizzato una maglietta celebrativa dell’evento: il ricavato della vendita andrà a sostengo dei progetti di Anffas, mente il circolo filatelico e numismatico proporrà due cartoline a tema firmate da Leonardo Lucchi. La serata si concluderà coi giochi di luci del nuovo impianto dell’Ippodromo e con lo spettacolo pirotecnico curato da I Razzi Group.

Luca Ravaglia