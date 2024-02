Gran finale per Cesenatico. Classica

Il Teatro Comunale di Cesenatico ospita l’ultimo appuntamento della rassegna Cesenatico Classica. Oggi pomeriggio alle 17, sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, si terrà un concerto proposto dall’associazione culturale Crescendo, dove i protagonisti sono i due musicisti che compongono la formazione "Sezione Aurea". Filippo Pantieri al clavicembalo e Luca Giardini al violino, chiuderanno la rassegna proponendo brani di Boccherini, Mozart, Cirri e Bach. Sarà un concerto "in galanteria", che nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere un’esperienza immersiva per gli spettatori, grazie all’utilizzo di strumenti musicali che faranno rivivere i suoni, le musiche e le atmosfere delle corti del 1600. A fine concerto, come ormai tradizione, sarà offerto un aperitivo a cura della piadineria Dalla Titti, adiacente il Teatro Comunale. Le persone interessante possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti telefonando al 3351748737 o inviando una mail a asscrescendo@gmail.com.

Il concerto di oggi è l’occasione per conoscere meglio due artisti molto stimati da pubblico e critica, visto che Filippo Pantieri al clavicembalo è particolarmente apprezzato dal vivo e Luca Giardini è un violinista che ha saputo evolversi anche intraprendendo un percorso di approfondimento sulla prassi esecutiva storica del repertorio violinistico nell’antichità. Per gli appassionati del genere l’appuntamento è di quelli da non perdere.

Giacomo Mascellani