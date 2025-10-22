Gran finale per il premio Moretti

Sabato pomeriggio alle 17, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico si terrà la cerimonia della diciassettesima edizione del Premio Marino Moretti, l’unico premio in Italia riservato alla critica letteraria. Nella veste di conduttore l’attore e testimonial Neri Marcorè, con ospite Roberto Mercadini. Saranno presentati i finalisti e i vincitori di quest’anno, insieme alla giuria composta da Gianluigi Beccaria, Roberta Cella, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni e Paola Italia. I finalisti, tutti studiosi under 40, in ordine alfabetico sono Francesco Bonelli, docente di italiano e francese in Svizzera, studioso di letteratura dell’Otto e Novecento, per il volume I "Refrattari" di Milano. La Scapigliatura democratica tra letteratura, giornalismo e politica (Edizioni dell’Orso, 2024); Maicol Cutrì, assegnista di ricerca in Letteratura italiana presso l’Università Cattolica di Milano, per l’edizione commentata del Cannocchiale Aristotelico di Emanuele Tesauro (Guanda / Fondazione Pietro Bembo, 2024-2025); Giulio Carlo Pantalei, scrittore, editor e musicista, per il saggio Una lingua per cantare. Gli scrittori italiani e la musica leggera (Torino, Einaudi, 2025).

Oltre al primo premio assoluto, da quest’anno il Premio Marino Moretti riconoscerà il Premio alla carriera. Per la prima edizione la scelta è caduta su una illustre studiosa non italiana, María de las Nieves Muñiz Muñiz, professore emerito all’Universitat de Barcelona, protagonista della conoscenza e diffusione della letteratura italiana in spagnolo e catalano. La Giuria ha inoltre voluto riservare una menzione speciale al lavoro di interesse morettiano curato da Gianmarco Lovari, che ha pubblicato il Carteggio tra Filippo de Pisis e Aldo Palazzeschi (Edizioni di Storia e Letteratura, 2023). Sarà presente come ospite Dina Aristodemo, curatrice del recente volume Lettere agli amici d’Olanda (1927-1948) di Marino Moretti (Edizioni di Storia e letteratura, 2025), costruito su preziosi materiali epistolari eccezionalmente rinvenuti in Olanda e donati dalla studiosa a Casa Moretti che per l’occasione li esporrà nelle giornate del Premio.

Durante la cerimonia di sabato, Neri Marcorè, testimonial da diversi anni di Casa Moretti, condividerà il palco con il collega Roberto Mercadini, un artista di Cesenatico diventato noto a livello nazionale e recentemente volto televisivo di "Splendida Cornice" con Geppi Cucciari. Il Premio Marino Moretti, nato nel 1993 da Casa Moretti, è realizzato dal Comune di Cesenatico con il sostegno della Fondazione Fruttadoro Orogel e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. La partecipazione alla cerimonia è ad ingresso gratuito e aperta a tutti.

