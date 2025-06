Gran finale per ’Il Rock è tratto’

Si accendono i riflettori sulla finale del contest del ‘Rock è tratto’. Il festival savignanese, che celebra trent’anni di storia, domani sera dalle 21 porterà in scena gli artisti vincitori della fase di selezione. A lottare a colpi di note musicali tre giovani band emergenti, che si esibiranno, a ingresso libero, sul palco dell’arena Gregorini di Savignano. La band vincitrice suonerà dal vivo sabato 28 giugno in piazza Borghesi, in apertura dell’attesissimo concerto di reunion degli ‘Offlaga Disco Pax’. In più, otterrà un premio di mille euro a sostegno della propria attività e crescita artistica. In gara le giovani band ‘Asianoia’, ‘Not my value’ e ‘Spicy knots’. Gli Asianoia sono un gruppo della provincia di Ravenna, formato dal cantante e chitarrista Valerio Runa Mordenti, dal chitarrista Leonardo Viviani, dal bassista Silvio Pece e dal batterista Mattia Mingarini. La band spazia tra post-punk e canzone italiana e attualmente ha all’attivo un ep omonimo, mentre sta lavorano alla pubblicazione del primo album. Arrivano da Milano i Not my value, composti dai polistrumentisti Claudio Brambilla e Lisa Marchiani. Coppia nella vita come nell’arte, il duo propone una sorta di dark trip-hop psichedelico. La loro musica è un equilibrio precario tra echi inquietanti e atmosfere oniriche, che si mescolano dando vita a capovolgimenti sonori. Traggono ispirazione dal cinema, dalla filosofia e dalla letteratura, con una particolare affinità per l’universo di David Lynch. Chiudono la gara gli Spicy Knots, formati dal cantante e chitarrista Niccolò Leone, dal bassista Alberto Bartoli e da Andrea D’Angeli alla batteria. Gruppo riminese che attraverso demo e produzioni in proprio si è mosso attraverso i suoni grezzi del punk e la rabbia del grunge. Il primo album della band, ‘Astoria’, è stato prodotto da Simone Sartini, che ha aiutato il gruppo a virare verso un sound pop, ma comunque aggressivo. Le tre band hanno superato le selezioni tra le trentaquattro iscritte al concorso da varie zone d’Italia. Il bando è stato aperto dal 2 al 22 maggio, e prevedeva che si potessero candidare band o artisti che propongono qualsiasi genere che ruoti attorno al rock. Sono escluse dalla gara tutte le produzioni discografiche realizzate da major o etichette satellite, oltre alle band già selezionate per partecipare alla fase finale del concorso nel 2024. I giurati d’eccezione, a cui spetterà decidere chi vincerà il contest, saranno tre musicisti locali: Antonio Ramberti (Duo Bucolico, Slavi Bravissime Persone), Barbara Suzzi (Collettivo Collimare, iBellanotte, Io e la Tigre) e Tonino 3000. L’evento, a ingresso libero, è promosso dal comune di Savignano sul Rubicone e curato dall’associazione culturale Retropop live.