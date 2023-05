Gran finale per il ’Teatro in Classe’ Le migliori recensioni degli studenti verranno premiate domani al Bonci

Giunge al termine, con la fine della stagione teatrale, il progetto Teatro in Classe, la longeva iniziativa di Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale che avvicina studentesse e studenti degli istituti della scuola secondaria del nostro territorio alla pratica della critica teatrale. I giovani hanno assistito a una selezione di spettacoli della stagione del teatro Bonci, sperimentando un’osservazione mirata e consapevole delle rappresentazioni, per realizzare entro 24 ore le recensioni pubblicate sulle pagine de ’Il Resto del Carlino’. Un’occasione per mettersi in gioco, cimentandosi con le tecniche di scrittura giornalistica richieste dalla recensione teatrale, guidati al contempo dal senso di responsabilità che deriva dalla consapevolezza di traghettare, attraverso riflessioni, interpretazioni ed emozioni, la propria esperienza di visione verso il pubblico reale del quotidiano. È appassionante seguire lo sguardo degli adolescenti, che nel teatro, come in qualunque aspetto della loro vita, cercano di ritrovare se stessi, anche confrontandosi talvolta con vicende o mondi espressivi lontani da loro: sguardi critici genuini, capaci di cogliere al volo l’occasione offerta dalla rappresentazione per interrogare e interrogarsi, suscitare pensiero, problematizzare la realtà. Stupisce la capacità di individuare proprie chiavi di lettura analizzando i diversi piani simbolici e i linguaggi molteplici delle messinscene, restituendo il senso di uno sguardo maturo e spontaneo al tempo stesso. I gruppi coinvolti nel progetto sono stati accompagnati in questa esperienza di critica applicata dalla redazione di ’Altre Velocità’, impegnata da anni in percorsi collettivi di formazione del pubblico e guida alla visione del teatro e ovviamente dai propri insegnanti, a cui va senz’altro rivolto un ringraziamento per l’impegno e la passione con cui gettano un ponte tra la scuola e i linguaggi della scena.

Otto gli spettacoli recensiti e le scuole coinvolte: il Liceo classico Monti (per ’La vita davanti a sé’ e ’Romeo e Giulietta’), il Liceo scientifico Righi di Cesena (per ’Voglio soltanto le ossa’) e di Bagno d Romagna (per ’Pupo di zucchero’), il Liceo linguistico Alpi (per ’Le nostre anime di notte’), l’Istituto aeronautico di Forlì (per ’Ferito a morte’ e ’Uno sguardo dal ponte’), l’Istituto agrario Garibaldi Da Vinci (per ’Lazarus’). La fine del programma di spettacoli coincide con la fase della premiazione: domani alle 11.45 al Teatro Bonci verranno premiate le tre migliori recensioni secondo la Commissione di esperti, composta quest’anno da Luciana Berretti (ex insegnante), Emanuele Chesi (caporedattore della redazione cesenate de ’Il Resto del Carlino’), Emanuela Dallagiovanna (ufficio stampa Ert Fondazione – Teatro Bonci), Michele Di Giacomo (attore, regista e direttore artistico dei festival Fu Me e Lecite Visioni), Enrica Mancini (in rappresentanza di Conad).

La Commissione prenderà in esame la qualità delle recensioni, a partire dalla loro efficacia nel collegare gli elementi informativi a beneficio dei lettori, l’analisi delle scelte registiche e dei linguaggi utilizzati (l’impatto della recitazione, la rilevanza di aspetti specifici quali la scenografia, le luci, la musica, il video) insieme all’originalità e profondità delle riflessioni suscitate dagli spettacoli. Si è giunti alla decima edizione di Teatro in Classe grazie al fondamentale sostegno dei due partner che, insieme a Ert, assicurano la continuità di questo prezioso lavoro: Conad, che riconferma tra i propri valori il supporto in favore della cultura e di quella giovanile in particolare, e naturalmente ’Il Resto del Carlino’ che rende concreta questa esperienza per gli studenti e le studentesse, offrendo alle recensioni uno spazio importante del proprio palinsesto. Alla premiazione interverranno l’assessore ai Servizi Culturali e Inclusione del Comune di Cesena Carlo Verona, Emanuele Chesi, Enrica Mancini e Alex Giuzio del collettivo critico ’Altre Velocità’.

Cosetta Nicolini

Coordinatrice del Teatro Bonci per Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale