Gran Gala dello Ior, raccolti 85mila euro per la lotta contro il cancro

Raccolta di fondi per 85mila euro a favore dell’innovazione in medicina e della ricerca scientifica contro il cancro. La 14ª edizione del “Gran Gala Ior” ha fatto registrare il record di incassi per un evento solidale dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Teatro Verdi gremito con 190 persone interessate a sostenere la lotta contro il cancro che si porta avanti ogni giorno nei laboratori dell’Irst ’Amadori’ di Meldola e grande apporto di varie realtà aziendali tra cui Siropack Italia Srl e Terre Cevico, main sponsor della serata. Tra gli intervenuti Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e il sindaco Enzo Lattuca". Fabrizio Miserocchi era al primo ’Gran Gala’ nella doppia veste di direttore generale dello Ior e da presidente dell’Irst ‘ Amadori” centro di riferimento per la ricerca oncologica in Romagna a cui andrà il ricavato della serata. "L’anno prossimo lo Ior compirà 45 anni – ha detto –: nato in un territorio martoriato dal cancro, non è un caso se oggigiorno è al contrario una delle regioni con i tassi di sopravvivenza più alti in Europa".