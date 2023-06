Grand Hotel da Vinci cena di beneficenza per gli alluvionati

Anche la famiglia Batani è tra i privati che sostengono le famiglie alluvionate. L’appuntamento è questa sera al Grand Hotel da Vinci per una cena firmata dallo chef Carlo Cracco, il cui ricavato verrà devoluto ad "Un aiuto per l’Emilia Romagna", la raccolta fondi della Regione per sostenere le persone e le comunità colpite dall’alluvione. Nell’hotel a cinque stelle sarà servito un menu a quattro portate, preceduto dall’aperitivo, servito nell’elegante terrazza. La partecipazione costa 180 euro bevande incluse.