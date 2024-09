Grand Tour Italia. Anche Bagno nel parco

Giovedì, l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha avuto il piacere di presenziare e partecipare all’apertura del "Grand Tour Italia", il nuovo Parco gastronomico rinato dopo la negativa esperienza di "Fico", grazie all’impegno di Oscar Farinetti, nella periferia di Bologna. E’ quanto hanno fatto sapere il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, che poi aggiungono: "L’idea del patron piemontese punta a valorizzare le regioni che compongono la nostra penisola, ognuna delle quali all’interno del Parco ha, infatti, a disposizione uno spazio nel quale poter mettere in risalto non solo la propria enogastronomia, ma anche le tradizioni e le culture delle diverse parti. L’ingresso, sicuramente la parte più scenica e suggestiva, è dedicata ai borghi. Vi sono, infatti, 60 panelli di paesi che hanno deciso di aderire all’iniziativa, dislocati lungo tutto l’arco del camminamento". "In particolare, il Comune di Bagno ha avuto il piacere di poter posizionare la propria gigantografia, delle dimensioni di un metro per un metro e mezzo, proprio lungo il corridoio d’ingresso in una posizione di immediata visione per chiunque sia di passaggio. L’immagine è accompagnata da una breve descrizione del borgo attraverso le sue eccellenze: terme, natura e gastronomia, oltre che dei suoi titoli, quali l’attestazione tra i Borghi più belli d’Italia e la Bandiera Arancione del Touring Club". Gran Tour Italia ha il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, del Ministero del Turismo, delle 20 Regioni Italiane, ed è realizzato col supporto di Slow Food, della Coldiretti e della Scuola Holden.