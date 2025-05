Grande distribuzione. Cia-Conad sfodera il bilancio, vendite a quota 3,12 miliardi

Oggi alle 15, negli spazi di Cesena Fiera, si terrà l’Assemblea Soci di Cia-Conad, nella quale verrà presentato il bilancio registrato dalla stessa azienda nel corso dell’anno solare 2024. All’evento presenzieranno, oltre all’amministratore delegato Luca Panzavolta e al presidente Maurizio Pelliconi, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il presidente di Conad Mauro Lusetti e il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi.

Cia, acronimo di Commercianti Indipendenti Associati, consiste in una delle cinque cooperative del sistema Conad. Opera in Romagna, Marche, Veneto, Friuli e Lombardia. I dati mostrano come Cia-Conad abbia continuato nel proprio percorso di crescita a un tasso addirittura più elevato rispetto alla media del mercato, nonostante uno scenario colpito fortemente dall’inflazione e dalla stagnazione dei consumi. Le vendite alle casse hanno raggiunto la quota di 3,12 miliardi di euro, per un totale di 115 milioni di scontrini emessi. Supera di poco i 2 miliardi di euro, invece, il valore della merce che la cooperativa ha venduto ai propri soci nell’anno solare (+1% rispetto all’anno precedente), mentre il patrimonio netto ammonta a oltre 911 milioni di euro. Di questi, oltre 128 milioni di euro riguardano il capitale sociale. Il valore aggiunto, ovvero la cifra indicante la ricchezza che Cia ha generato e distribuito ai portatori di interesse attraverso la propria attività, è pari a circa 165,8 milioni di euro: la maggior parte di essi è stata destinata alla remunerazione rispettivamente dei soci imprenditori (43%), del personale (19%) e dell’azienda (22%).

Da sottolineare, infine, un notevole impegno nell’ambito della solidarietà, con 1,8 milioni di risorse che la cooperativa ha messo a disposizione in iniziative di stampo solidale, culturale e sportivo. Queste, tuttavia, non sono le uniche questioni che verranno introdotte: si parlerà anche di tematiche quali l’occupazione e la situazione relativa alla rete vendita di Cia, che comprendeva a fine 2024 ben 257 punti vendita e 93 ‘conept store’ (ristoranti, parafarmacie, pet store, distributori di carburante) con oltre 12mila impiegati totali (oltre 80% contratti a tempo indeterminato).

"Anche nel 2024 – dichiara l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta – i risultati che abbiamo conseguito testimoniano la capacità del nostro sistema di innovare costantemente nell’offerta e nei processi, in un mercato pesantemente condizionato dall’incertezza globale. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi del nostro impegno verso una cultura aziendale inclusiva, culminato nel conseguimento della certificazione di genere. Si tratta di un passo fondamentale per valorizzare appieno la forte responsabilità sociale che continuerà a guidare le nostre strategie per il futuro".

Giacomo Lippi