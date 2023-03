Grande festa a Cannucceto per celebrare i nuovi sessantenni

I nuovi 60enni di Cesenatico si preparano per una grande festa. Le donne e gli uomini nati nel 1963 si sono dati appuntamento la sera di sabato 25 marzo nelle campagne di Cannucceto, al ’Ristorante sul Lago da Marco e Barbara’ nel complesso del Lago Valloni, dove i padroni di casa hanno organizzato una cena per festeggiare tutti coloro che quest’anno tagliano appunto il traguardo dei 60 anni. La partecipazione è aperta a tutti i nati nel ’63 e per prenotare un posto è sufficiente telefonare al 348-0333721, oppure inviare un messaggio allo stesso numero. Fra i 60enni di quest’anno ci sono anche volti molto noti, tra i quali tre esponenti di spicco dell’associazione dei ’Lupi di Liberio’ che sono il presidente Andrea Quadrelli, il segretario Michele Marchetti e Sandro Spinelli, questi ultimi professionisti conosciuti da tutti.

Spinelli tiene le fila di questo evento che sabato inizierà alle 20 e per molti si protrarrà sino alle ore piccole, con una cena ad hoc e tanto divertimento. Fra gli altri personaggi di Cesenatico che compiono 60 anni ci sono anche Mario Magnani, il patron del Cafè degli Artisti, ed altri imprenditori di successo. Molti 60enni di oggi si conoscono sin dalla tenera età, quando andavano alla scuola materna o alla scuola elementare che hanno iniziato a frequentare alla fine degli anni Sessanta.

Molti di loro hanno vissuto fin da piccoli anni molto intensi, perchè hanno coinciso con il boom del turismo e sono stati i bambini che hanno visto nascere nella Vena Mazzarini il primo delfinario d’Europa e a vivere in prima persona i cambiamenti di Cesenatico. C’è chi ha continuato a frequentarsi, chi invece non lo ha fatto e quella di sabato è l’occasione per ritrovarsi.

g.m.