Grande festa di Auser ai Giardini Pubblici con balli e spettacoli

Ci saranno i balli popolari, il tango argentino, gli spettacoli teatrali. Una festa in piena regola organizzata da Auser per domenica prossima. La sede è quella dei Giardini Pubblici di Cesena e il divertimento è assicurato. Si parte alle 17 e si prosegue fino alle 20, l’ingresso è gratuito e l’evento, per presentare le attività culturali 2023-2024 di Auser, è aperto a tutti. Si comincia con un’esibizione di tango argentino a cui il pubblico potrà assistere, si prosegue poi con una performance di balli popolari con maestri qualificati a cui seguiranno le prove dei presenti, e per concludere si alterneranno sul palco diversi gruppi teatrali. Si esibiranno la compagnia dei ’Teatranti’ con lo spettacolo ’E adesso’, seguirà il gruppo ’Le voci narranti’ con lo spettacolo ’Welcome to school’, dopodiché entrerà in scena la compagnia di adulti ’Teatro per tutti’ che presenterà ’La cultura fa male’ e infine saliranno sul palco i ’Mercanti di sogni’, la compagnia formata da giovani dai 18 anni ai 28 anni che si esibiranno nello spettacolo tratto da ’Come un baleno’, la raccolta di poesie e scritti di Elisabetta Turroni.

"Durante tutto l’anno organizziamo tantissime attività per soddisfare la richiesta dei nostri 2.500 soci nel Cesenate - dice Luciano Bigi, presidente di Auser -. Nelle nostre sedi teniamo corsi di ginnastica, teatro, ballo, organizziamo momenti dedicati alla lettura e alla narrativa, tornei di carte, e quest’anno abbiamo attivato per la prima volta un corso di inglese per adulti. A noi interessa promuovere la cultura in città, spaziando dal benessere fino al divertimento".

Auser organizza anche gite sociali per i propri soci in varie parti d’Italia e vacanze al mare e in montagna. Tra le tante attività culturali vi sono in programma i cineforum (prossimo appuntamento martedì 17 ottobre alle 15.30 nella sede in corso Ubaldo Comandini con ’Una notte da dottore’) e le giornate in ricordo della storia di Cesena che si tengono alla sala lignea della Biblioteca Malatestiana. Il prossimo appuntamento delle giornate particolari si terrà il 6 novembre alle 17 a cura del professore Franco Spazzoli con la narrazione ’10 gennaio 49 a.c. - Cesare passa il Rubicone’. Tra i tanti corsi di Auser vi sono poi: teatro musicale, corso di ginnastica dolce, pilates, teatro per adulti, gruppi di lettura, corsi di balli popolari italiani e internazionali, corsi di yoga e lingua inglese. La prossima uscita è in programma il 21-22 ottobre e prevede un tour alla scoperta delle bellezze dei borghi medievali: Montagnana, Arqua, Abano e Padova.