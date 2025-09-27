Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
CronacaGrande festa per gli 80 anni del musicista romagnolo Primino Partisani
27 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Grande festa per gli 80 anni del musicista romagnolo Primino Partisani

Direttore artistico dell’orchestra del gruppo Borghesi, con il maestro ha collaborato a tanti brani: "Oggi scrivo poesie e le musico"

La festa degli 80 anni di Primino Partisani

Primino Partisani musicista, paroliere e poeta romagnolo, di Gatteo, originario di Mercato Saraceno, ha festeggiato con gli amici gli 80 anni al ristorante Pic Nic di Igea Marina. Primino Partisani si diploma ragioniere al Renato Serra di Cesena, studia armonia, composizione e sassofono al Conservatorio Rossini di Pesaro e fisarmonica dal maestro Vittorio Borghesi.

Una scelta che le ha cambiato la vita?

"Il maestro Borghesi dopo poco tempo mi inserì nell’organico della sua orchestra. Mi diede poi l’incarico di direttore artistico per tre anni nell’orchestra di Bruna Lelli che faceva parte del Gruppo Borghesi".

Quando ha fondato la sua orchestra?

"Nei primi anni ‘70, dopo questi tre anni nasce l’orchestra Primino e i Cadetti di Borghesi. Questo gruppo ha avuto una lunga e fortunata carriera. Nato con una formazione di otto elementi dopo poco è salito a 10 elementi, e cosi sono rimasto per circa 20 anni".

Quando decise di chiudere l’orchestra?

"Alla fine degli anni ‘90 il gruppo trasformò il proprio nome in Monia e David. Monia, mia figlia, chiuse la storia dopo circa tre anni e definitivamente".

Una carriera piena di sucessi. "Partecipai a tante trasmissioni sulle reti Rai, Mediaset e private. Ho collaborato con Vittorio Borghesi nella composizione di moltissimi brani tra i quali Vecchia Romagna, La mia Valle, Ma si ma no, Cesena mia, Paese mio, Aria di casa mia e tanti altri successi".

Com’è la vita a 80 anni dopo avere fatto il giramondo?

"Mantengo l’amicizia con i musicisti, collaboro con loro e da un anno scrivo poesie e le musico".

e. p.

