Grande festa per i 101 anni di Giovanni Mariani

Festa grande a Gatteo per i 101 anni di Giovanni Mariani in casa della figlia Loretta. Giovanni è nato a Sarsina il 25 febbraio 1923, ha sempre fatto l’operaio e si è sposato a Tezzo, frazione di Sarsina il 24 aprile 1954 con Maria Rinaldi oggi 90enne. E’ stato festeggiato dai figli, le gemelle Loretta con Luciano Fratti e Loredana con Massimo Santini ed Enrico con Danila Francisconi, dai nipoti Chiara, Elisa, Matteo, Michela, Luca e Marco e dai pronipoti i gemelli Matilde ed Edoardo, Rayan, Sofia, Viola, Margherita e Federico. Dice Giovanni Mariani: "Sono contento di stare con mia moglie, i miei figli e tanti nipoti che portano un po’ di allegria. Mi diverto a raccontare le favole al mio nipotino più piccolo Federico, anche se ogni tanto me le dimentico e così me le invento e cambio la storia. Mi piace mangiare bene, lasagne al forno, cappelletti, tortelli, piadina e sono un grande amante della salsiccia con un buon bicchiere di vino".

e.p.