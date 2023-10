Grande festa per i 60 anni del Maglificio Mp

Sessant’anni passati a fare le maglie. Oggi alle 20.30 al ristorante ’Il sabato del villaggio’ a Torriana, ci sarà la festa per i 60 anni di attività del maglificio Mp di Rosanna Pellegrini, che ha la sede a Lo Stradone, frazione di Borghi. Oggi Rosanna è ancora in attività al timone dell’azienda con i nipoti Raffaella e Mauro. Con loro 12 dipendenti. Da 50 anni hanno anche una boutique a Rimini in piazza Tre Martiri.

Quando ha fatto la sua prima maglia?

"Negli anni ‘50 a 16 anni, comprai la prima macchina da maglieria che costò 600 lire, una cifra enorme per i tempi. La pagai a rate a 10 lire al mese. All’inizio feci canottiere e calze che portavo a un commerciante di Tribola, ma il guadagno non era sufficiente. Così andai a Rimini e iniziai a fare le maglie per un magazzino. All’inizio lavoravo in casa a Ciola. Poi incontrai Enrico Muratori con cui mi sposai il 28 aprile 1957. Andammo ad abitare a Lo Stradone dove nel 1963 creammo l’azienda, la sede attuale. Mio marito è mancato nel 2013 e per rispetto non abbiamo fatto la festa dei 50 anni".

Come fa oggi a guidare l’azienda?

"Ogni aspetto del mio lavoro mi ha sempre conquistata. Ho dedicato la mia vita a questa azienda perchè questo mi diceva il cuore e il fatto che oggi mi ritrovi a festeggiare i 60 anni di attività mi riempie non solo di orgoglio e di gioia, ma anche di gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di quello che è stato da sempre il grande sogno della mia vita".

Ha ottenuto molti riconoscimenti?

"Sono Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. Poi il Mercurio d’Oro e il premio alla carriera dalla Confartigianato". Come va oggi l’azienda?

"Nonostante le difficoltà del nostro settore, ci siamo salvati perchè la nostra è un’azienda artigiana che non ha mai delocalizzato la propria produzione, mantenendo al 100% il made in Italy e avendo come punto di forza qualità, serietà e cura nella scelta dei materiali".

Esportate anche all’estero? "Certo. Oggi i nostri prodotti per il 60% finiscono in tutto il mondo e in primis nei paesi dell’Est Europa".

I clienti più esigenti?

"I giapponesi, ma ne vorremmo di gente come loro, molto corretti in tutti i sensi, anche se pretendono la stessa cosa da noi".

Ha ancora qualche obiettivo?

"Prima di tutto che l’azienda possa progredire sempre di più ed espandersi, mantenendo alla base di tutto quella artigianalità e quella qualità del prodotto che sono sempre stati alla base della nostra maglieria, fin dall’inizio".