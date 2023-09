Grande festa per i 73 anni di Sandra

Grande festa alla struttura residenziale ’Fabio Abbondanza’ per i 73 anni di Sandra Zangheri, tra le persone più longeve in Italia con sindrome di Down e da oltre trent’anni straordinaria inquilina dell’‘Abbondanza’ dove è diventata una presenza costante. Da qualche anno, considerata l’età, le parole dette o cantate hanno lasciato spazio a grandi sorrisi che rendono i suoi silenzi presenza viva. Tanti i messaggi d’auguri arrivati da amici e conoscenti. Sandra oggi ha pochissima autonomia ma, come raccontano gli operatori sociosanitari che si prendono cura di lei, "si commuove ancora sulle note di ‘Romagna di mia’ e non perde occasione di rimarcare il suo modo di essere con i suoi ‘an n’ho voja!".