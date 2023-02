Grande festa per i cento anni di Giovanni Mariani

Festa grande ieri per Giovanni Mariani, detto Gianetto, figlio di Banin, che ha compiuto 100 anni. Lo comunica, con grande soddisfazione e profonda partecipazione, l’amministrazione plautina presente, ai festeggiamenti per il secolo di vita di nonno "Gianetto" col sindaco Enrico Cangini: "A nome di tutta la Comunità abbiamo fatto i migliori auguri a Giovanni, per lo straordinario traguardo raggiunto in ottima salute. E’ una gioia festeggiare questi momenti, che rappresentano un esempio di vita segnata dal valore del lavoro e dell’attaccamento alle proprie origini. Che sia di buon auspicio per tutti noi".