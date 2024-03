Grande festa per i cinquant’anni di Franca Scampoli

Programmata nel 2022 e poi rinviata per la pandemia, a San Mauro Pascoli in piazza San Cono si è svolta la festa dei 50 anni del negozio Franca Scampoli, specializzato nella vendita di tessuti di abbigliamento e arredamento. L’attività venne aperta il 15 settembre 1972 da Franca Garattoni su una superficie di 40 metri quadri che nel corso del tempo sono diventati 500. Nel 1985 viene affiancata dal figlio Luca e nel 2020 entra in società anche la nipote Asia.

"Oggi abbiamo dovuto evolverci nel lavoro inserendo la tappezzeria, il tendaggio e la nautica – dicono –. Alla base però rimane sempre la tradizione del tessuto per abbigliamento". Per la festa dei 50 anni Paolo Vangelista responsabile della Confcommercio del Rubicone, ha consegnato a Franca Scampoli una targa che recita: "Con stima e gratitudine per avere contribuito in questi 50 anni di attività allo sviluppo del commercio nel nostro territorio".

Alla festa è intervenuta anche la sindaca Luciana Garbuglia: "Franca Scampoli non è un negozio ma una istituzione sammaurese. Un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi. Complimenti per questa famiglia che ha saputo innovarsi, anche con risorse umane giovani come Asia".

e.p.