Grande festa per i primi 20 anni dell’Albero della vita

L’associazione "Albero della Vita" che ha sede nella Casa al Gelso di Bagnarola ha compiuto 20 anni. Per l’occasione i volontari domenica scorsa hanno organizzato una festa alla quale ha partecipato anche il sindaco Matteo Gozzoli. L’associazione si occupa di attività culturali, ricreative, educative e di intrattenimento a favore di anziani e giovani, in collaborazione con il quartiere di Bagnarola ed il Comune. "I volontari – ha rimarcato il sindaco – rappresentano da sempre una grande risorsa per il territorio".