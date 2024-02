Grande festa tutti insieme per il Cavalluccio. La cena del Ki Birichin: ultimo giorno per prenotarsi

Oggi ultimo giorno per prenotarsi alla festa bianconera in onore del Cesena Calcio, organizzata dal club "Ki Birichin" di Savignano sul Rubicone, con presidente Tiziano Guerra, che avrà luogo mercoledì 21 febbraio dalle 19.30 con cena presso la Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. Sarà presente una delegazione del Cesena Calcio. Sulle note di Romagna Mia, la serata è stata denominata "Ke Bello è...". Costo del menù 28 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 12 anni. Per prenotarsi: 339-7775163 Tiziano Guerra e Denise Brighi 347-8297180; si conta già un centinaio di presenze.

"Ci ritroviamo con il Cesena in volo verso la serie B – dice Guerra – e questa è un’occasione per ritrovarsi di nuovo tutti insieme in allegria. Ma la soddisfazione più grande ce la stanno dando i nostri ragazzi bianconeri cesenati che hanno iniziato a farci sognare e ai quali stiamo dando tutto il nostro sostegno. Oggi abbiamo oltre cento iscritti residenti non solo a Savignano, ma in tutta la Valle del Rubicone, in aumento grazie anche alle tante belle soddisfazioni che ci sta dando il Cesena Calcio".

Ermanno Pasolini