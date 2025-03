"Grande interesse per le nostre eccellenze"

Fabio Paglierani, titolare con la moglie Antonella dell’hotel Antonella di Gatteo Mare, è rientrato dalla fiera del turismo che si è tenuta a Monaco di Baviera. Fabio Paglierani ha rappresentato una decina di alberghi del gruppo Family hotel ed è rimasto una settimana a Monaco di Baviera. "Ho notato – racconta – un grande interesse per la nostra località. E’ stata un’esperienza molto interessante e gratificante perchè a questa fiera arrivano rappresentanti da tutto il mondo".

Come si prospetta l’estate 2025?

"I presupposti sembrano buoni. La voglia di vacanza c’è non solo da parte dei tedeschi che hanno ospitato la fiera, ma la nostra Riviera è fortunatamente ancora molto apprezzata".

La maggiore richiesta su che cosa è stata incentrata?

"I nostri prezzi sono quelli più appetibili. Poi dai vari paesi europei e in primis Monaco di Baviera per arrivare da noi ci sono molte più opportunità per chi viaggia sia con l’aumento dei voli aerei e del numero dei treni. E poi abbiamo le autostrade che sono un’eccellenza".

Cosa avete portato per il palato da far gustare ai potenziali turisti?

"L’immancabile piadina, Parmigiano Reggiano di altissima qualità, coppa e salame piacentini, la mortadella di Bologna, prosciutto di Parma, l’aceto balsamico di Modena e poi i vini delle nostre colline, dal Sangiovese al Lambrusco, Albana secca. Infine il cotechino cotto sul posto con la piadina".

Come saranno i prezzi dell’estate 2025?

"Più o meno saranno uguali a quelli del 2024 anche se in alcuni casi ci sarà qualche piccolo ritocco con aumenti al massimo del 5%".

Vi hanno seguito anche dei politici in questa grande fiera?

"Dalla Regione Emilia Romagna sono arrivati la nuova assessora regionale al turismo Roberta Frisoni e altri assessori e consiglieri. Poi il console italiano a Monaco, ma soprattutto tanti giornalisti tedeschi".

Prenotazioni?

"Ne abbiamo già diverse in linea con l’anno scorso. Ci sono molti gruppi in bassa stagione e famiglie. I turisti stranieri prenotano con una media di dieci giorni".

Quando inizierete la nuova stagione estiva?

"Diversi alberghi apriranno a Pasqua, a metà aprile. Poi via via gli altri fino alla fine di settembre".

La sensazione più bella che si è portato a casa?

"Frequento questa fiera da 40 anni ed è sempre stato un bel trampolino di lancio per i nostri alberghi. Una fiera alla quale bisogna presenziare ogni anno facendo conoscere i nostri ineguagliabili prodotti gastronomici e i vini".

Ermanno Pasolini