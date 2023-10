Grande tavolata da intenditori dei Gourmets di Romagna

I gourmet si sono ritrovati a Cesenatico e hanno scelto uno dei locali emergenti della cucina marinara, lo Sloppy Joe’s. Siamo sull’asta di Levante del porto canale dove le famiglie Senni e Simoncelli hanno creato un ristorante di pesce. All’iniziativa hanno partecipato i membri del consolato dei Gourmets della Romagna presieduto dalla cesenate Franca Cantergiani Bettini, che aderisce alla Ceg, la Confédération Europeenne des Gourmets. In una grande tavolata si sono ritrovati molti intenditori provenienti da Cesena e dintorni ed una delegazione di Salsomaggiore, formata da gourmet legati da grande amicizia ai buongustai romagnoli. La console Franca Cantergiani Bettini, ha spiegato il motivo della scelta di quest’anno: "Abbiamo deciso di incontrarci allo Sloppy Joe’s perchè avevamo ricevuto segnalazioni sul livello della cucina e delle proposte. Io stessa la scorsa estate lo avevo visitato "in incognito" e dopo abbiamo organizzato questo evento. È stato molto apprezzato il pesce cotto al vapore e il centrotavola di sardoncini scottadito e calamari al forno, gli spaghetti alla chitarra allo scoglio sono stati superlativi, così come abbiamo gradito la proposta del pesce di stagione alla griglia e il fritto. Lo chef ha utilizzato prodotti freschi e ha fatto la differenza. Il personale di sala e i padroni di casa ci hanno coccolati, gli abbinamenti dei vini sono stati giusti e persino il dolce selezionato, una cheesecake al mango, ha avuto una valutazione alta. La consegna del gagliardetto esclusivo è il nostro riconoscimento al locale. Posti come Sloppy Joe’s tengono alto il nome della Romagna e anche gli amici di Salsomaggiore hanno espresso voti alti".

g.m.