"Grande traguardo ma la graduatoria dell’anno scorso era imprecisa"

"La quindicesima posizione raggiunta quest’anno dalla città di Cesena è un ottimo risultato – il commento in relazione al report diffuso dal Sole 24 Ore è del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani – ma serve aggiungere che la 43esima posizione assegnata alla nostra città nel 2023 era del tutto imprecisa considerato che la classifica conteneva errori significativi. Ad ogni modo questi nuovi valori rispecchiano il lavoro finora fatto e ci dimostrano che siamo sulla buona strada anche se, con specifico riferimento ad alcuni indicatori, i risultati ci inducono a concentrarci ulteriormente su determinate azioni. Nel merito, il dato della produzione di rifiuti pro capite risente molto della modalità di conteggio che varia da bacino a bacino e da città a città. Tuttavia, nell’arco di quattro anni Cesena è migliorata e siamo certi che l’avvio della tariffa corrispettiva puntuale, insieme agli interventi per la riduzione alla fonte di rifiuti, ci garantiranno un graduale miglioramento. In relazione alla qualità dell’aria invece il valore Pm 2,5 non è stato considerato e questo ci penalizza nella classifica complessiva. Molto più interessante è invece il dato sulla percentuale di raccolta differenziata che colloca Cesena tra le città più virtuose della regione con una tendenza cresciuta in modo significativo negli ultimi tre anni. Cesena inoltre è tra le città che in Regione hanno la più alta densità di piste ciclabili".

Apprezzamenti sono arrivati anche dalla ex assessora all’ambiente Francesca Lucchi, ora candidata al consiglio regionale tra le fila del Pd: "La rilevazione - si legge nella sua nota - riconosce l’impegno della città verso una maggiore sostenibilità e qualità della vita ed è un segnale importante che testimonia il valore delle scelte politiche e amministrative adottate negli ultimi anni. Gli investimenti nella mobilità sostenibile, con il potenziamento delle piste ciclabili e dei trasporti pubblici a basse emissioni, così come le politiche di riduzione dei rifiuti e incremento della raccolta differenziata, sono azioni che hanno portato a questo traguardo. Ora dobbiamo continuare, puntando a rendere Cesena un esempio di eccellenza ambientale a livello regionale e nazionale.

Luca Ravaglia