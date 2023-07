Grandi manovre a scuola In 20mila alle superiori

L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e alcune scuole della provincia saranno protagoniste di importanti lavori di rinnovo. Secondo i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale sono 20.347 gli studenti che frequenteranno i 18 istituti di secondo grado con un aumento di 377 iscritti rispetto all’anno precedente: 9.272 a Forlì (+275 rispetto al 2022) e 11.075 a Cesena (+102 rispetto al 2022). Le classi previste sono 869 con una media di 23.39 studenti per classe di cui 403 con una media di 25.58 studenti per classe nel territorio forlivese e 466 classi con una media di 23.67 alunni per classe nel territorio cesenate. "Nei prossimi 34 anni i trend statistici prevedono un aumento della popolazione scolastica nella fascia 14-19 anni – spiega Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena – vogliamo, quindi, migliorare la qualità degli spazi con una serie di interventi importanti".

A Cesena, invece, è in corso il bando di appalto per il miglioramento sismico dell’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Pascal’ di via Macrelli, edificio storico del 1908 ex sede dell’ospedale Bufalini che nel 1960 ha accolto gli studenti cesenati.Il progetto prevede il rinforzo della struttura portante e l’eliminazione delle vulnerabilità del corpo principale della scuola che, a oggi, è inutilizzabile dal 2020, le classi sono attualmente dislocate un parte all’Istituto ‘Comandini’ e una parte alla scuola media ‘Plauto’. La spesa totale dell’intervento è di 5.270.000 euro e i lavori si concluderanno nel 2025, tutto ciò permetterà di tornare a utilizzare spazi didattici a favore degli studenti cesenati. La novità per l’anno scolastico 20232024 è l’inaugurazione della nuova palazzina costruita all’interno del campus dell’istituto Garibaldi-Da Vinci in via Savio. Si tratta della prima opera di nuova costruzione che la Provincia realizza dal 2008 ad oggi nel rispetto dell’indirizzo strategico approvato dal Consiglio provinciale del 19 gennaio 2017 nella quale veniva deliberato di costruire un nuovo fabbricato scolastico presso l’edificio di Borgo Paglia, così da poter accorpare l’Istituto Tecnico per Geometri e creare un Polo Agro-Tecnologico.

L’istituto agrario potrà, così, contare su 15 nuovi ambienti di metratura variabile dai 45 mq ai 60 mq ciascuno. L’inaugurazione dei nuovi locali renderà disponibili anche 8 spazi didattici, 2 tecnici e relativi servizi del terzo piano dell’Istituto Tecnico ‘Serra’ al momento utilizzati dal percorso di studi dell’Istituto tecnico Costruzione Ambiente e Territorio che verranno assegnati all’Istituto Versari Macrelli. Anche l’Istituto Tecnico ‘Serra’ sarà coinvolto in lavori di edilizia con il rifacimento del tetto. "Questi interventi sono possibili grazie ai fondi del Pnrr con alcuni investimenti da parte della provincia stessa e ci permetteranno di avere una soluzione definitiva al problema della grave insufficienza degli spazi didattici. Fra qualche anno, però, assisteremo a una tendenva inversa data dalle conseguenze del crollo demografico, le statistiche ci dicono che tra dieci anni ci sarà un calo delle iscrizioni pari al 30%, si passerà dalle 820 aule di oggi a 718" conclude Lattuca.

Valentina Paiano