Grandi opere nel weekend alla fiera di Cesena

Si potranno ammirare (e acquistare) anche pezzi di prestigiosi artisti e designer del Novecento nel nuovo appuntamento con “C’era una volta”, la fiera dedicata all’ officina antiquaria, vintage e brocantage che si terrà nei padiglioni di Cesena Fiera sabato e domenica.

Fra gli esemplari più interessanti (e preziosi) si segnala “Volto velato”, un’affascinante piccola ‘maschera’ in lega d’argento firmata dal grande scultore polacco Igor Mitoraj, che la creò negli anni Settanta per Christofle. In entrambe i giorni la fiera è aperta dalle 9 alle 18.30. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro (gratis per under 15 e over 70).