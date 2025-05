Granfondo Nove Colli: il Dream Team pedala per #NoveColli4Children e l'oncologia pediatrica

La Granfondo Nove Colli conferma la sua anima solidale con il ritorno dell’iniziativa #NoveColli4Children, il progetto benefico che unisce sport e impegno sociale. Ancora una volta, sarà un Dream Team d’eccezione a salire in sella per sostenere l’Istituto Oncologico Romagnolo e, in particolare, le attività rivolte ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Rimini. La spinta propulsiva dell’iniziativa arriva dal glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi, organizzatore della Nove Colli, insieme al partner Gobik, brand tecnico protagonista della corsa. In palio ci sono 10.000 euro, ma per conquistarli i quattro componenti del Dream Team dovranno completare il percorso medio di 130 chilometri entro 4 ore. Una sfida impegnativa, che richiederà grinta, preparazione e gioco di squadra.

Il Dream Team 2025 sarà composto da Fabio Aru (ex professionista vincitore della Vuelta in Spagna nel 2015, di una tappa al Tour de France, tre tappe al Giro d’Italia, oltre a due podi nella classifica generale), Christian Zorzi (ex fondista italiano oro olimpico a Torino 2006), Rocco Cattaneo (ex ciclista professionista e attuale membro del Direttivo Finanziario dell’Uci), e Chiara Ciuffini (ambasciatrice Enervit e già vincitrice di Mondiale Uci amatori, e del titolo europeo a Verona nel 2019). Accanto a loro ci saranno 40 ciclisti solidali, che hanno deciso di unirsi a questa missione benefica iscrivendosi con una quota maggiorata, che viene anch’essa devoluta in beneficenza. Saranno loro il vero cuore pulsante della corsa solidale, in quanto pedalando insieme al Dream Team, contribuiranno in modo concreto a far crescere la somma da destinare al progetto, trasformando fatica e passione in un gesto di grande generosità. Allo stand Gobik, all’interno della fiera internazionale Cicloevento, ieri la presentazione ufficiale del Dream Team e la consegna delle maglie; un momento simbolico che dà il via a una delle sfide più belle ed emozionanti della Nove Colli.

Giacomo Mascellani