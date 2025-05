Granfondo Nove Colli: oltre 6mila ciclisti pronti a sfidare i colli di Cesenatico

Il grande giorno è arrivato. Questa notte suona la sveglia per oltre 6mila ciclisti che partecipano alla 54esima edizione della granfondo Nove Colli, con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip. Il gruppo ciclistico Fausto Coppi mette in campo una macchina organizzativa con più di mille persone impiegate lungo il percorso, nei punti di rifornimento e all’arrivo. Al via all’alba di domenica 18 maggio sono attesi 6.628 iscritti, con un incremento del 4,4 percento rispetto allo scorso anno. Un dato tutt’altro che scontato, visto che le granfondo sono in flessione pressochè ovunque in Italia e in Europa. L’inizio del raduno è alle 5 con l’apertura delle griglie, alle 6 partirà la griglia rossa e a seguire tutte le altre in real-time intervallate di quattro minuti dall’ultimo partente della griglia precedente. Alle 6.45 ci sarà la partenza della griglia dedicata ai percorsi Gravel e alle 7 la partenza della griglia verde dedicata a ’L’altro Percorso’. Dal lungomare i corridori raggiungeranno viale Trento, la Statale Adriatica e via Cesenatico per raggiungere Cesena e iniziare l’arrampicata sui colli. Nel percorso lungo di 189 chilometri da effettuarsi entro 12 ore, si pedala nelle frazioni di Martorano e Diegaro a Cesena; a Forlimpopoli, Bertinoro, la prima salita di Polenta (305 metri), Fratta Terme, Meldola, Pieve di Rivoschio, e successivamente a San Romano, Ciola, Mercato Saraceno, il mitico colle Barbotto a 505 metri di altitudine, Montetiffi, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, nel monte Maiolo, Monte Pugliano (la vetta più alta a 787 metri sul livello del mare), una parte di San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ginestreto, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala e naturalmente nella parte finale Cesenatico.

L’arrivo è sul lungomare Carducci all’altezza della colonia Agip, dove è stato allestito un grande villaggio in grado di accogliere, all’occorrenza soccorrere, e soprattutto sfamare le migliaia di ciclisti. Per il secondo anno consecutivo il grande pasta party sarà seguito da uno chef molto noto, Omar Casali del ristorante Maré.

Nel percorso medio di 139 chilometri, da effettuarsi invece entro le 7 ore e mezzo, dopo aver toccato Bertinoro, Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola ed il Barbotto, si taglia verso Sogliano, Borghi, Savignano ed infine verso il traguardo di Cesenatico. L’altro percorso è invece lungo 60 chilometri ed è pensato per i cicloturisti che desiderano gustare il paesaggio e divertirsi senza velleità di classifica. Dei 6.628 iscritti, 6.068 sono uomini e 600 donne. Le nazioni rappresentate sono 43, con 5.668 italiani e 960 stranieri, di cui molti da Germania, Svizzera e Austria, e a seguire gli altri con altre nazionalità in rappresentanza di tutti i continenti. Come antipasto, oggi, alle 15.30, la partenza della Mini Nove Colli sponsorizzata da Gobik presso il Ciclodromo Marco Pantani a Villamarina. A seguire, alle 16.30, si terranno le premiazione dei ’fedelissimi’ che hanno disputato più edizioni della Nove Colli e, alle 18.30, la presentazione del Dream Team #NoveColli4Children nello stand Gobik. Giacomo Mascellani