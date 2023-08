Grano naturale con un mix di varietà "Il top per la cucina e l’alimentazione"

di Luca Ravaglia

Una più lunga, una più scura, una più sottile. Ogni spiga è diversa dall’altra. Letteralmente. Perché nei campi marchigiani del Molino Paolo Mariani, dal 2014 la coltivazione avviene secondo i modi e i tempi dell’ambiente circostante e non dell’uomo. All’uomo spetta invece il compito di supervisionare un processo di filiera interamente dedicato alla qualità del prodotto e di informare sui vantaggi che un tipo di alimentazione di questo genere può portare alla salute, sia del consumatore che del pianeta. Se ne parlerà, toccando con mano la questione, la sera del 24 agosto in piazza del Popolo a Cesena grazie a un evento ad hoc promosso dal ristorante Roovido e in particolare dal suo gestore Mauro Alba, appassionato panificatore, che il mondo della ristorazione lo vive da una decina d’anni. "Questo tipo di approccio – spiega – è nato quando ho conosciuto Giuliano Pediconi, un maestro del settore, che mi ha fatto conoscere il metodo utilizzato dal Molino Paolo Mariani. E’ da lì infatti che arriva la farina Mazì (dal greco, ‘insieme’), prodotta dall’insieme di oltre 2.000 varietà di grano provenienti da tutto il mondo. Queste varietà vengono seminate e la loro crescita è affidata all’ambiente circostante: un anno può essere predominante una varietà, l’anno successivo, un’altra. Questo si traduce in un prodotto sempre diverso, che mantiene in ogni caso inalterata la qualità".

L’approccio profondamente ambientalista si sposa a un’offerta ricercata che da tempo fa parte del modo di lavorare di Alba, già vincitore peraltro del campionato del mondo di ‘Pizza senza frontiere’ conquistato a Londra. "Questo stile è sempre più apprezzato e richiesto dai clienti. Il nostro intento è quello di insistere, promovendone i vantaggi e le caratteristiche. Proprio quello che faremo nel corso dell’evento del 24 agosto, al quale parteciperà anche Giuliano Pediconi: non si tratterà semplicemente di mangiare e poi di passare alla cassa, quanto piuttosto di lasciarsi guidare in un percorso gustativo e anche formativo, arricchito proprio dalle spiegazioni che stanno alla base della preparazione del prodotto. L’allestimento sarà curato nei dettagli, con la presenza di balle di fieno e musica, il tutto accompagnato da gadget offerti in omaggio". Ci sarà spazio per una vasta serie di prodotti, dal pane alla pizza, passando per la birra. "In un tempo in cui la furia della natura si tramuta in eventi capaci di piegare intere comunità, il rispetto per l’ambiente e per i suoi cicli può fare la differenza. Per il futuro del pianeta, ma anche per la qualità di ciò che viene portato in tavola".