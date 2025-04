Graphic novel di Renzi e Barbieri alla Malatestiana

Sabato 12 aprile, alle ore 17, la Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana (piazza Bufalini, 1) ospiterà la presentazione della graphic novel ‘A nuoto con gli squali – La Corporation’, un’opera che intreccia ambizione, suspense e riflessioni sul mondo del lavoro. La storia è frutto della penna dei cesenati Gianluca Renzi e Giovanni Barbieri, mentre le illustrazioni sono opera del talentuoso artista pugliese Rocco Casulli. La graphic novel, ambientata tra Cesena, Cesenatico e gli Stati Uniti, esplora le dinamiche complesse del mondo aziendale, dove la competizione può trasformarsi in una lotta per la sopravvivenza. Durante l’evento, Casulli sarà presente per autografare le copie del libro e realizzare dediche personalizzate. Un omaggio a Cesena: In occasione della presentazione, verrà distribuita una cartolina esclusiva, creata appositamente da Rocco Casulli e dedicata alla città di Cesena.