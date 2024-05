Gratta e vince 10mila euro

Vinti 10mila euro con un gratta e vinci "Miliardario Maxi" da 20 euro. La vincita è stata realizzata a Gatteo Mare in piazza della Libertà presso il bar tabaccheria Flair di Giovan Battista Orlando (nella foto) che ha detto: "E’ un cliente abituale che però gioca poche volte nel corso dell’anno. Quando si è accorto di avere vinto, mi ha guardato, è impallidito, ha aspettato che non ci fossero più clienti e poi senza parlare mi ha consegnato il gratta e vinci fortunato. Dal 2018, ho il bar tabaccheria Flair e questa è la vincita più alta. Sempre 500 o mille euro e una volta 5.000. Diecimila mai. Tolte le tasse al mio cliente arriveranno ora in banca, tolte le tasse, 8.100 euro". E il vincitore ha detto: "Si tratta di una piccola cifra, ma è un bell’aiutino da conservare e spendere con attenzione".