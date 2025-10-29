Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaGratta e Vinci da 50mila euro a Gambettola
29 ott 2025
VINCENZO D'ALTRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Gratta e Vinci da 50mila euro a Gambettola

Gratta e Vinci da 50mila euro a Gambettola

Il fortunato un operaio che ha acquistato il tagliando vincente al bar Europa.

Salvatore, titolare del bar Europa mostra il Gratta e Vinci fortunato

Salvatore, titolare del bar Europa mostra il Gratta e Vinci fortunato

Per approfondire:

Per un operaio un Gratta e Vinci fortunato da 50mila euro.

Ieri mattina, al bar Europa, situato appena fuori il centro di Gambettola, nella via che porta alla frazione di Bulgaria di Cesena, un operaio ha chiesto un caffè e ha anche acquisttao un tagliando del Gratta e Vinci. Dopo aver gustato il suo caffè l’uomo si è dedicato al suo tagliando e di mano in mano che andava avanti a grattare scopriva numeri vincenti e così quando è arrivato alla fine non credeva ai suoi occhi, tanto che è corso dal titolare del bar per avere conferma della vincita.

"Sì, hai proprio vinto 50mila euro – gli ha risposto il titolare –, adesso al computer verifico la vincita – e poco dopo – sì, è tutto ok, vincita confermata di 50mila euro, purtroppo non posso pagarla direttamente in quanto per la riscossione delle vincite grosse bisogna andare in banca".

Raggiante di gioia, l’operaio ha ringraziato il titolare del bar ed è uscito per andare al lavoro come fa tutti i giorni, si perché la vincita pur sostanziosa non gli cambierà la vita, ma sicuramente aiuterà.

Il bar Europa, tabaccheria, ricevitoria giochi e ristorazione veloce è gestito da Salvatore e Grazia e con loro le commesse Celeste, Elena, Vanessa e Sara.

Vincenzo D’Altri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gratta e Vinci