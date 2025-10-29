Gratta e Vinci da 50mila euro a Gambettola

Per un operaio un Gratta e Vinci fortunato da 50mila euro.

Ieri mattina, al bar Europa, situato appena fuori il centro di Gambettola, nella via che porta alla frazione di Bulgaria di Cesena, un operaio ha chiesto un caffè e ha anche acquisttao un tagliando del Gratta e Vinci. Dopo aver gustato il suo caffè l’uomo si è dedicato al suo tagliando e di mano in mano che andava avanti a grattare scopriva numeri vincenti e così quando è arrivato alla fine non credeva ai suoi occhi, tanto che è corso dal titolare del bar per avere conferma della vincita.

"Sì, hai proprio vinto 50mila euro – gli ha risposto il titolare –, adesso al computer verifico la vincita – e poco dopo – sì, è tutto ok, vincita confermata di 50mila euro, purtroppo non posso pagarla direttamente in quanto per la riscossione delle vincite grosse bisogna andare in banca".

Raggiante di gioia, l’operaio ha ringraziato il titolare del bar ed è uscito per andare al lavoro come fa tutti i giorni, si perché la vincita pur sostanziosa non gli cambierà la vita, ma sicuramente aiuterà.

Il bar Europa, tabaccheria, ricevitoria giochi e ristorazione veloce è gestito da Salvatore e Grazia e con loro le commesse Celeste, Elena, Vanessa e Sara.

Vincenzo D’Altri