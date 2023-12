Gratta e Vinci, operaia incassa 300mila euro: “Ci ha detto che comprerà una casa per la famiglia”

Cesena, 22 dicembre 2023 – Come regalo di Natale un sogno che si avvera. Ci sono quelli immateriali, che sono quelli più importanti, ma ci sono anche quelli estremamente pragmatici, che si scrivono su assegni a cinque zeri e che possono di certo cambiare la vita. Come è successo a una cesenate che nelle scorse settimane ha centrato una vincita da 300.000 euro dopo averne investiti appena 5 in un gratta e vinci della serie ‘Il Miliardario’.

“Annunciamo il colpo grosso soltanto ora – spiegano Silvia e Davide Baldacci, titolari del bar edicola ‘Oasi Blu’ al Centro Coming di Cesena, dove si è registrata la mega vincita – perché la fortunatissima vincitrice, che era venuta a trovarci qualche altra volta in passato, ma che non consociamo, ci aveva chiesto di aspettare un po’ di tempo prima di divulgare la notizia. Ci ha raccontato di essere un’operaia, di avere figli piccoli. Ed emozionandosi, ci ha anticipato metterà a frutto la vincita acquistando una casa per la sua famiglia. Da parte nostra abbiamo seguito le sue indicazioni, appendendo il fatidico cartello solo ora, a ridosso delle feste di Natale. E’ una bella storia, quella di una famiglia che ora potrà permettersi di cambiare vita”.

Affrontando il 2024 con uno spirito migliore, dopo lunghissimi anni difficili. Un augurio che vale per tutti, anche per chi non ha trovato assegni da cinque zeri da aggiungere al conto corrente.