Gravissimi ritardi postali:: "A breve tutto a regime"

di Ermanno Pasolini

Pioggia di critiche a Savignano sul Rubicone dove i postini consegnano saltuariamente la posta ad abitazioni, negozi ed aziende con gravi ritardi, anche di settimane. La situazione si trascina da un mese e mezzo. Come ci è stato segnalato da decine di cittadini, soprattutto anziani, c’è chi deve ricevere settimanali da due o tre settimane fa, ma ancora peggio è che le bollette delle utenze arrivano in ritardo e la gente ha paura poi di pagare le multe per quelle per le quali non hanno disposto l’addebito in banca. C’è chi domanda: ’Se ci arriveranno delle multe per i pagamenti in ritardo, gli importi in eccedenza a quelli normali delle bollette chi li pagherà?’ Ma c’è anche dell’altro. C’è chi si è lamentato che per la consegna delle bollette in ritardo perchè così, chi è abituato a farlo, non riesce a fare l’autolettura dei consumi di gas e acqua in quanto il termine per farlo è scaduto e non si sa se comunicandolo quando arriva la bolletta scaduta verrà accettato o meno.

Le lamentele non si fermano a bollette e giornali: ’Se arrivano avvisi di multe da pagare o altro, chi ci andrà di mezzo? Noi, ignari e inconsapevoli di una situazione di cui non è stato divulgato alcun avviso, o Poste Italiane?". Tutto questo è avvenuto senza alcun preavviso dato al sindaco Filippo Giovannini, agli amministratori comunali e ai cittadini, cosicchè ognuno avrebbe potuto provvedere a sistemare i pagamenti con l’addebito in banca e le letture dei contatori. Dopo le proteste dei cittadini che aumentano sempre e sono arrivate anche in Comune, il sindaco Giovannini ha contattato personalmente le Poste.

Il Comune una settimana fa aveva inviato una mail all’ufficio postale di Savignano chiedendo spiegazioni anche in base alle segnalazioni fatte dai cittadini, sulle motivazioni della non consegna a domicilio della posta. Il sindaco ha interpellato direttamente il direttore delle Poste Italiane per l’area di Forlì Cesena che lo ha fatto parlare con la responsabile del servizio di distribuzione della posta a domicilio. Racconta Giovannini: "Nel nostro colloquio ho riscontrato estrema professionalità e disposnibilità al confronto. Il personale operativo non ha subito riduzioni. Il sistema di conferimento, smistamento e consegna della posta a domicilio è stato oggetto di una riorganizzazione a fine luglio. Tale operazione, come è normale e fisiologico, necessita, visto anche il periodo ferragostano, di una fase di rodaggio e di transizione. Poste Italiane si è resa immediatamente disponibile per recepire e porre rimedio al disagio arrecato ai cittadini per la ritardata consegna della posta a domicilio. Ci ha assicurato che il servizio tornerà a regime in brevissimo tempo".