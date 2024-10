Grazia Bartolomei in lista. Pd, c’è il terzo candidato

C’è il quinto candidato al consiglio regionale nella lista del Pd di Forlì-Cesena (e il terzo per Cesena oltre a Massimo Bulbi e Francesca Lucchi). Si tratta di Grazia Bartolomei, centrista di lungo corso, aderente a Centro Democratico, in virtù di un accordo sottoscritto tra il Pd regionale e il partito di Bruno Tabacci e anche con altri soggetti politici come Demos e Socialisti in Movimento che in altre province emiliano-romagnole hanno presentato loro candidati.

Grazia Bartolomei, che ha mosso i primi passi con la Democrazia Cristiana, è stata consigliera provinciale dal 2009 al 2014 per l’Unione di Centro.

Quali sono le priorità per la Regione del prossimo quinquennio?

"Come dice il candidato presidente della Regione de Pascale la madre delle priorità è la innovazione della sanità, ma deve esserci alla base la disponibilità dei fondi governativi, mentre invece l’esecutivo va in direzione opposta. Sul welfare occorre cominciare a marciare spediti, ma anche in questo settore strategico debbono essere ben altri i sostegni se si pensa che l’Emilia Romagna eroga a favore degli non autosufficienti un importo pari a quello complessivo delle altre regioni".

L’emergenza idrogeologica nel post-alluvione è una questione dirimente. Come affrontarla?

"È evidente che il cambiamento climatico sta alla base degli eventi meteorologici avversi che si sono manifestati e della fragilità accresciuta del territorio. Questa emergenza va affrontata con la massima collaborazione fra tutti i livelli, senza il rimbalzo delle responsabilità. Occorre che dopo le elezioni regionali, chiunque diventi presidente, in concomitanza con la scadenza del commissario Figliuolo, ne riceva l’incarico di commissario per la ricostruzione".

Come spiega la sua candidatura come terza cesenate?

"Si è voluto valorizzare al massimo il territorio inserendo la mia candidatura in virtù dell’intesa con Pd e altre forze politiche. Per questo sono entrata in lista non era mai successo prima che Centro Democratico lo facesse con i dem".