"Grazie a Letizia per il suo impegno"

La segreteria del Pd di Gambettola ringrazia la sindaca Letizia Bisacchi "per l’impegno dimostrato in questi anni durante la sua esperienza amministrativa, percorso iniziato con l’elezione nel 2019. Siamo consapevoli che ricoprire la carica di sindaco, come servizio per il bene della propria città, richiede un sacrificio di tempo da dedicare alla propria vita personale, alla famiglia e ai progetti, per spenderlo invece sul fronte del programma, al fine di concretizzare gli obiettivi prefissati, e dedicandolo ai propri concittadini. Per questo motivo, comprendiamo appieno la motivazione da lei stessa evidenziata di avvertire la necessità di riappropriarsi della sua vita personale, che negli ultimi tempi è stata inevitabilmente messa in secondo piano, per dedicarsi alla sua famiglia e a nuovi progetti che ha in cantiere. Siamo sicuri che saprà senz’altro contribuire, attraverso altri percorsi, a vantaggio della comunità gambettolese con quell’energia che l’ha contraddistinta in questi cinque anni. Siamo il partito delle persone e, come tale, continueremo nel nostro operato a porci come garanti dei diritti e delle necessità dei cittadini gambettolesi".